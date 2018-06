Homem mantém duas pessoas reféns no centro de Paris

U m homem está mantendo duas pessoas como reféns em um prédio comercial no centro de Paris, informou nesta terça-feira (12) o comando da polícia da capital da França, que mobilizou um grande dispositivo de segurança até que a intervenção seja concluída.

Por enquanto, segundo indicaram à Agência Efe fontes policiais, as motivações do agressor não são conhecidas, mas não há elementos que indiquem uma ação terrorista.

"Os agentes vão tentar começar uma negociação com o homem", disse o policial Yves Lefebvre à BFM TV, que também reporta que o incidente não parece estar relacionado com terrorismo.

A polícia afirmou que não pode confirmar que o homem está armado. Uma fonte disse à agência Reuter que ele estaria com uma arma falsa. O site de notícias "actu17" reportou que o homem afirma estar em posse de duas bombas e que quer falar com o embaixador do Irã e com o governo francês. Outros veículos de imprensa indicaram que o autor do crime estava armado com uma faca.

Agentes do BRI, a unidade de elite da polícia francesa, foram deslocados até o local do incidente, no 10º distrito da cidade, junto com equipes do serviço de emergências médicas.

G1