Homem invade residência e estupra mãe e filha em Miguel Alves

Um homem que não teve a identidade revelada pela Polícia Civil invadiu uma residência na comunidade Porto do Designo, zona rural do município de Miguel Alves, e estuprou mãe e filha. O crime aconteceu às 10h da última quarta-feira (1º), mas só foi registrado ontem (02) na Delegacia de União.

Sinpoljuspi alerta que 7% dos presos em saída temporária não retornam





Delegacia de União. (Foto: Reprodução)

De acordo com o delegado Francirio Queiroz, titular da Delegacia de União, as vítimas, uma mulher de 37 anos e uma adolescente de 14 anos, foram ameaçadas pelo indivíduo que portava uma faca. "Segundo elas, ele invadiu e surpreendeu as vítimas já no interior da residência", relata o delegado.

Mãe e filha foram mantidas reféns pelo suspeito enquanto o mesmo praticava a violência sexual. Segundo o relato das duas, o homem teria as ameaçado de morte. Após o crime, as vítimas pediram ajuda de populares para capturar o suspeito, mas ele se evadiu da região e não foi localizado.

O delegado Francirio Queiroz afirma que foi instaurado o procedimento investigativo para apurar os fatos e as vítimas passaram por exame de corpo delito. O suspeito encontra-se foragido e a Polícia Civil está em diligências para tentar encontrá-lo.

Nathalia Amaral