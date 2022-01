Homem invade HUT, ameaça funcionários e rouba farda para fugir de hospital

Um homem foi preso após furtar objetos do Hospital de Urgência de Teresina (HUT), nesta segunda-feira (10). A prisão ocorreu na Vila Jerusalém, zona Sul da Capital. Segundo a Polícia Militar, o suspeito pulou o muro do hospital para roubar objetos de funcionários. Um funcionário chegou a ter sua mochila levada e a farda do hospital. A vítima relatou que a mochila continha apenas objetos pessoas, como documentos.

(Fotos: Reprodução)

Ainda de acordo com populares, o suspeito teria utilizado um facão para ameaçar funcionários. Após o crime, o homem pulou novamente o muro na tentativa de fugir, mas foi detido por policiais do 1º BPM e encaminhado à Central de Flagrantes.



Nota de esclarecimento

Por meio de nota, o Hospital de Urgência de Teresina (HUT) esclarece que na tarde de ontem (10) um homem não identificado, sob circunstâncias não evidenciadas, entrou no anexo (alojamento) da unidade furtando objetos pessoais de servidores.



Diante da situação de anormalidade a polícia foi acionada e prontamente prendeu o suspeito em flagrante.



A diretoria reforça que está agendado para hoje (11), às 16h, um encontro com a Polícia Militar, responsável pela segurança das unidades de saúde da rede, para reforçar estratégias de resguardo.



Vale destacar que todas as pessoas que procuram a unidade hospitalar devem se identificar na portaria e informar o que farão dentro do hospital. Não tendo livre acesso às pessoas sem motivação.



