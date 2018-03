Homem invade casa do vizinho com o carro e agride PM durante abordagem

Policiais militares do 2º BPM de Parnaíba tiveram dificuldades para conter um homem durante abordagem realizada no bairro Nova Parnaíba, nesta quinta-feira (15). Identificado apenas como Júlio César, o suspeito invadiu a residência do vizinho com o carro após uma briga, bateu propositalmente duas vezes em um veículo estacionado na frente da casa e ainda agrediu um policial que lhe deu voz de prisão.



A informação é do major Antônio Pacífico, comandante da Polícia Militar de Parnaíba. De acordo com ele, Júlio César teria se desentendido com o vizinho, de nome Jorlan, enquanto consumiam bebida alcoólica. Logo após a discussão, já visivelmente alterado, ele foi para sua própria casa, tirou o carro – uma picape – da garagem e adentrou em alta velocidade na residência de Jorlan, enquanto mandava, aos gritos, que ele saísse ao seu encontro.

“Ele ainda deu ré duas vezes, saindo da casa do Jorlan duas vezes com o carro, e bateu em um automóvel estacionado próximo ao meio fio, na frente da residência. Ao que tudo indica, esse veículo também era do vizinho. A guarnição foi acionada para contê-lo, mas ele estava completamente fora de si e, aos gritos, partiu para cima de um dos nossos homens, que tentou imobilizá-lo. Foi dada voz de prisão e ele ainda tentou correr, no entanto conseguimos segurá-lo mais à frente”, relatou o major Pacífico.

Júlio César foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Parnaíba, onde foi autuado por desobediência, desacato a autoridade e por dano ao patrimônio. Ele permanece recolhido na delegacia até prestar os devidos esclarecimentos ao delegado.

Maria Clara Estrêla