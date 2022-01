Rarisvaldo Rodrigues de Souza (32) foi morto na madrugada desta terça-feira (18) após invadir a casa da ex-namorada. O caso aconteceu por volta das 00h30, no bairro Angelim, zona Sul de Teresina.



Segundo a polícia, Rarisvaldo não aceitava o término do relacionamento e costumava perseguir a ex-namorada. De acordo com os policiais, ele já havia tentado matar a mulher com um tiro na cabeça.



Desta vez, ele teria desligado a energia da residência da jovem, pulado o muro e acessado o imóvel. Porém, ele foi surpreendido pelo atual namorado da mulher. Os dois entraram em luta corporal e o rapaz aplicou um golpe de estrangulamento utilizado no jiu-jitsu, conhecido popularmente como “mata-leão”.

Com o golpe, o homem morreu no local. O casal entrou em contato com a polícia e uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento do Promorar foi até o local. Eles foram conduzidos à Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos.



