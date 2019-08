Homem invade a Assembleia, arromba porta e furta televisor

Um homem ainda não identificado adentrou as dependências da Assembleia Legislativa do Piauí e furtou um televisor. Segundo informações do Comando de Policiamento da Alepi, a suspeita é de que o homem seja usuário de drogas.

O suspeito invadiu o local por volta das 6h30 pelos fundos do Palácio, entre a sede e o Anexo do Cine Teatro, aproveitando o pouco movimento do local naquele horário. Dentro da Alepi, o homem arrombou a porta da Sala de Imprensa e conseguiu furtar um televisor que estava no local.

De acordo com a capitã Luciana Ârea Leão, comandante de Policiamento da Alepi, o furto aconteceu durante a troca de serviço dos policiais, o que teria facilitado o crime.

O homem foi preso quando tentava fugir do local e encaminhado à Central de Flagrantes de Teresina. O equipamento furtado foi recuperado.









Nathalia Amaral e Natanael Souza