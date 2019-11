Homem foge de assalto, mas é esfaqueado no pescoço

Um homem identificado por Antônio Jeferson Lima Barros foi esfaqueado no pescoço na tarde desta quinta-feira (14/11) depois de tentou fugir de uma tentativa de assalto em uma parada de ônibus próximo ao Shopping da Cidade, no centro de Teresina.

Segundo a polícia, Jeferson se encontrava no ponto de ônibus no momento que o suspeito Antônio José Silva Costa anunciou o assalto. Na busca de fugir da ação criminosa, a vítima correu e entrou no Shopping da Cidade, mas foi perseguido pelo assaltante e atingido por um golpe de faca no pescoço.

“Ele foi roubar o cara na parada de ônibus. O rapaz reagiu e ele deu uma perfurada com essas facas de mesa no pescoço do rapaz”, disse o cabo Edgar, da Polícia Militar. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado para o HUT.

O suspeito do crime foi detido pelos guardas do Shopping da Cidade. A Polícia Militar informou que Antônio José é conhecido na região. “A gente já prendeu várias vezes. Ele vive sendo preso. Ele entra e sai do sistema prisional”, afirmou o cabo Edgar.

Foto: Divulgação

Otávio Neto