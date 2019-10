Homem é surpreendido pela polícia durante assalto no interior do Piauí

Um homem identificado apenas como Laésio foi preso em flagrante durante assalto a uma farmácia, na Avenida Demerval Lobão, na noite dessa quarta-feira (23/10), cidade de Campo Maior, no norte do Piauí. Ele finalizava a ação criminosa quando foi surpreendido com a chegada da Polícia Militar.

O suspeito chegou em uma motocicleta e anunciou o assalto ao sacar um revólver calibre 32. Depois de recolher R$ 250,00 do caixa do estabelecimento, Laésio tomou de assalto quatro aparelhos celulares de funcionários.

Foto: Reprodução

Segundo o comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar de Campo Maior, Major Etevaldo Silva, um casal que passava polo local, desconfiou do movimento estranho no interior da loja e acionou a polícia.

“Eles ligaram para a PM, que estava com uma viatura a poucos metros e se dirigiram ao estabelecimento”, disse. “Os policias anunciaram a prisão quando ele já se preparava para fugir. O criminoso se rendeu e foi levado para a delegacia”, completou.

O Portal O DIA apurou que o homem responde a inquérito policial no qual é suspeito de sacar o valor de R$ 11 mil depois de furtar a bolsa de uma idosa em Campo Maior.



Foto: Reprodução

Otávio Neto