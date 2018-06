Homem é solto após denúncia de agressão e volta para matar a ex-esposa

Uma mulher identificada como Irismar Castro foi morta a facadas por volta das 10h30 desta terça-feira (19), na cidade de Piripiri, localizada a cerca de 167 km de Teresina. A vítima entra para as estatísticas no terceiro estado que mais mata mulheres por machismo do Brasil.



Irismar Castro foi morta pelo ex-companheiro enquanto trabalhava de empregada doméstica em uma casa localizada no Centro de Piripiri. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, identificado como Jose Ioiô, foi até a casa onde a vítima trabalhava e os dois começaram uma discussão. A doméstica foi atingida por várias facadas pelo ex-companheiro e acabou vindo à óbito ainda no local do crime.

Segundo o comandante de policiamento de Piripiri, o major Erisvaldo Viana, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com Irismar Castro e já possuía uma medida protetiva por violência doméstica contra a esposa, mas foi solto pela Justiça.

A vítima deixa duas filhas, uma delas com o suspeito de ter cometido o feminicídio. José Ioiô foi preso em flagrante em posse da arma do crime e está à disposição da Justiça.

