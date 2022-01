Homem é preso suspeito de estuprar sobrinha de três anos em Luís Correia

Um suposto estupro de uma criança de apenas três anos de idade é investigado pela Delegacia de Polícia Civil do município de Luís Correia, no Litoral no Piauí. O principal suspeito do crime é um homem de 30 anos que é tio da vítima.

O caso foi denunciado pela mãe da criança após a própria vítima e outro filho de cinco anos de idade relatar o possível abuso cometido pelo irmão da mulher. O homem foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes de Parnaíba.

Delegacia de Luís Correia (Foto: Reprodução / Portal Costa Norte)

Segundo a Companhia Independente de Policiamento Turístico (CIPtur), da Polícia Militar, uma guarnição foi acionada por uma mulher na tarde dessa quinta-feira (13) para o bairro Atalaia dando conta que sua filha teria sido estuprada pelo tio.

Durante as diligências, os policiais apuraram que a criança foi chamada pelo homem e teve suas partes íntimas tocadas pelo suspeito. O homem se evadiu do local, mas foi encontrado nas proximidades e preso.

