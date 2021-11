Homem é preso suspeito de tentar agredir o pai com madeira no Zona Norte de Teresina

Um homem – que não teve a identidade revelada – foi preso em flagrante por policiais da Polícia Militar suspeito de tentar agredir o próprio pai com um pedaço de madeira no Residencial Dom Avelar, no bairro Água Mineral, na Zona Norte de Teresina, nesta sexta-feira (19). Essa não é a primeira vez que o crime é registrado na delegacia.



Foto: Jailson Soares/ODIA

Segundo o sargento Jota Araújo, o homem estava sob efeito de álcool no momento da prisão. “Recebemos a ocorrência de que ele estava tentando agredir o próprio pai, que é um idoso. A família é um pouco conturbada. Uma irmã dele também aparentava estar bêbada, só que ela não teve condições de seguir para prestar depoimento”, disse.

Foto: Jailson Soares/ODIA



Ainda segundo a polícia, homem tem passagens pela por roubo e furto. “Os parentes informaram que é quarta viatura que vai para o local, mas o suspeito conseguia fugir para o mato. Desta vez, por estar embriagado, ele não conseguiu fugir”, informou.

Mesmo alterado, o homem foi contido pelos agentes e levado à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

