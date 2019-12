Homem é preso suspeito de se masturbar na frente de crianças no Piauí

Um homem foi preso nesta quarta-feira (04) suspeito de importunação sexual contra crianças do município de Canto do Buriti, na região Sul do Piauí.



Segundo a polícia, David dos Santos Possidônio perseguia crianças de 6 a 7 anos, mostrava o órgão genital e, em seguida, se masturbava na frente delas. A polícia informou ainda que o crime acontecia na porta da escola que as vítimas estudavam.

“Ele criou um verdadeiro pânico para crianças. O medo era tamanho que as crianças nem queriam mais brincar na rua e tão pouco ir à escola”, disse o delegado Ian Brayner, titular da Delegacia Civil de Canto do Buriti.

A prisão de David ocorreu depois do cumprimento de um mandado de prisão da Operação Chapadinha II, que tinha como alvo Ivonete Lopes dos Santos - a mãe do suspeito. Segundo a polícia, a operação tem por objetivo combater o tráfico de drogas na região e parte das prisões foram realizadas nas cidades de Bom Jesus, Redenção do Gurguéia e Cristino Castro.

Ivonete estava no município de Bom Jesus, mas fugiu do local depois que a operação foi deflagrada na última quarta-feira (27). Ela estava na residência de David e foi presa em Canto do Buriti e, segundo as investigações, havia contra o seu filho o mandado de prisão em aberto que também foi cumprido pela polícia. Eles foram encaminhados à delegacia do municipio para os procedimentos cabíveis.

