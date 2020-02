Homem é preso suspeito de falsificar bebidas e tentar vender em bloco

Um homem identificado como José de Paulo Pereira Mendes foi preso na tarde desse sábado (22), durante as festividades carnavalescas do bloco Capote da Madrugada, na zona Leste de Teresina, suspeito de falsificar bebidas alcoólicas.

José de Paulo foi flagrado com o porta malas do carro carregado com bebidas adulteradas, lacres, substâncias e funil, que caracterizam a atividade criminosa.

A polícia informou que a prisão foi possível depois de uma denúncia anomia, que relatava que um homem estaria falsificando bebidas para comercializar em blocos de ruas que desfilam na Capital durante o Carnaval.

O major Audivan Nunes, da Polícia Militar, explicou que o suspeito foi preso em flagrante e enviado para a Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

Major Audivan Nunes explica que a intenção do suspeito era vender os produtos nos blocos de Carnaval (Foto: Jailson Soares / O Dia)

Otávio Neto