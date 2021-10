Homem é preso suspeito de estuprar enteadas e ex-companheira em Pedro II

Um homem de 34 anos e que não teve a identidade revelada foi preso nesta sexta-feira (29) no município de Pedro II, no Norte do Piauí, suspeito de estuprar duas crianças e uma ex-companheira. As menores de 6 e 11 anos, sendo que uma possui Síndrome de Down, são filhas da mulher que o suspeito mantinha relacionamento e teriam disso vítimas ainda de tortura e tentativa de homicídio.

“As investigações foram iniciadas através de um Boletim de Ocorrência. Uma das vítimas procurou a gente. Recai sobre o investigado de que teria havido estupro de vulnerável contra pelo menos duas pessoas, além de tortura, tentativa de homicídio, ato obsceno, ameaça contra as crianças”, disse o delegado André Moreno.

Foto: Divulgação / PC

O titular da delegacia de Pedro II comentou que diante da gravidade dos fatos a Justiça emitiu o mandado de prisão e de busca e apreensão em pouco tempo. Para a diligência da prisão, o delegado afirmou que foi preciso mobilizar um grande efetivo devido o porte físico do homem e a possibilidade de resistência.

“Representamos pela prisão preventiva, acionamos o judiciário e saiu uma decisão rapidamente. Hoje de manhã houve a prisão. Foi uma prisão tranquila, foi um efetivo alto porque o indivíduo tem 2 metros de altura e compreensão física grande”, declarou André Moreno.

