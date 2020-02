Homem é preso suspeito de estuprar criança com síndrome de Down

Um homem de 51 anos foi preso nessa quarta-feira (12) na cidade de Campo Maior, norte do Piauí, suspeito de estuprar uma criança com síndrome de Down. Ele foi preso em flagrante depois de ser reconhecido pela vítima e confessou que estava sob efeito de álcool quando cometeu o crime.

Segundo a polícia, o crime aconteceu no final da tarde de terça-feira (11). A vítima estaria na porta de casa quando o suspeito passou na rua e a convidou para um passeio. Momentos depois a criança voltou chorando e relatou para a família dor no órgão genital.

O Conselho Tutelar do município foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital Regional de Campo Maior (HRCM). A equipe médica que realizou o atendimento não confirmou se houve a consumação do fato, contudo, pelos relatos da criança a polícia constatou que houve atentativa de violência sexual.

O delegado de Campo Maior, Aldely Fontinele, disse ao Portal O Dia que o suspeito voltou a passar próximo a casa da vítima no dia seguinte ao crime, quando foi reconhecido pela própria criança e denunciado a polícia.

“Ele estupidamente passou em frente à casa da vítima no dia seguinte e foi reconhecido por ela. Os pais chamaram a polícia e ele foi preso ainda em flagrante”, afirmou o delegado. Durante audiência de custódia, o homem confessou que tentou estuprar a criança porque havia consumido bebida alcoólica.

Otávio Neto