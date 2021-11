Homem é preso suspeito de espancar filhote de cachorro em Teresina

Um homem de 46 anos de idade que não teve a identidade revelada foi preso nesta quarta-feira (17) no bairro Nova Brasília, na zona Norte de Teresina, suspeito de espancar um filhote de cachorro. O animal foi resgatado e encaminhado para um abrigo da Capital.

Segundo o delegado Emir Matos, titular da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), a polícia chegou ao homem após denúncias realizadas por protetores de animais, que reuniram vídeos dos maus-tratos.

Foto: Divulgação / PC

Emir Matos comentou que a apuração inicial já constatou que as agressões contra o animal aconteciam quase diariamente. Durante a ação, os policiais encontram o cachorro no quintal da residência preso por uma coleira e com sinais de violência.

O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Teresina e deverá responder pelo crime previsto na lei federal, que trata sobre abandono e maus-tratos de animais.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!