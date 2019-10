Homem é preso por transportar 80 litros de combustível em ônibus

Um homem de 52 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI) nesta terça-feira (08) por transportar 80 litros de combustível inflamável dentro do ônibus que conduzia na BR-222, altura do município de Piripiri.



Os policiais chegaram até o veículo após receberem denúncia anônima. A perícia acabou constatando a presença do galão de combustível no compartimento de carga do ônibus, que levava 40 passageiros. Questionado sobre a origem e destino do líquido inflamável, o condutor disse que usaria o produto para consumo próprio.

De acordo com o inspetor Alexandro Lima, porta-voz da PRF, o combustível era transportado sem o devido acondicionamento em galões, em total desacordo com as normas da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).



Foto: Divulgação/PRF

"Flagrou-se crime previsto na lei 9.605/98, na modalidade transportar ou ter em depósito substância perigosa em desacordo com a legislação. O transporte de produto perigoso deve ser feito por motoristas especializados em veículos próprios para isso. O ônibus em questão era um veículo de transporte de passageiros. Se acontece algum incidente, como tombamento, por exemplo, a vida de todos os ocupantes do veículo estaria em sério risco", explicou o inspetor.

Além do transporte irregular do combustível, a PRF detectou ainda que o tacógrafo do ônibus estava com sua validade vencida.

O condutor foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Piripiri para os procedimentos legais e o veículo ficou apreendido.

Maria Clara Estrêla