Acusado de execução e tentativa de homicídio contra criança é preso

A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu na manhã desta sexta-feira (31) um homem acusado de assassinar um desafeto e de tentar matar uma criança de apenas três anos de idade. O caso ocorreu no início do mês de junho, no bairro Recanto dos Pássaros, zona Sudeste de Teresina.



De acordo com o delegado Jarbas Lima da DHPP, o suspeito foi identificado como Marcos Antônio da Ailva Evangelista, conhecido popularmente como Cirilo. Ele é um dos autores do homicídio contra Elinaldo José da Silva, de 29 anos, conhecido popularmente como Vaqueirin, após uma discussão. Na ocasião, os disparos acabaram atingindo também a filha da vítima.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

“Vaquerin estava no local quando Cirilo, em companhia de mais dois elementos, abordaram ele e a sua filha. Cirilo ordenou que Vaquerin soltasse a criança, o que não foi feito. Então ele e um outro comparsa, ambos armados, efetuaram vários disparos em direção às vítimas. Vaquerin veio a óbito no local em virtude de seis disparos”, explicou o delegado Jarbas Lima.

A filha da vítima, uma criança de três anos, foi atingida por três disparos e ficou gravemente ferida. Um dos tiros atingiu o olho esquerdo e se alojou na cabeça da garota. Os outros dois tiros atingiram o abdômen da menina, sendo que um deles atravessou o corpo e a bala se alojou no braço.” A menor foi socorrida e posteriormente foi submetida a várias cirurgias, e felizmente sobreviveu”, continua o delegado.

O acusado vai responder pelos dois crimes, ele foi localizado pela Polícia Civil e capturado em sua própria casa, no bairro Todos os Santos, também zona Sudeste de Teresina. Outro suspeito, identificado como Samuel Felipe da Costa Silva, já havia sido preso pela Polícia e também vai responder pelos atos.

Viviane MenegazzoLucas Albano