Um homem identificado pelas inicias L. D. C. B. foi preso nesta quinta-feira (03) na cidade de Piripiri, localizada a cerca de 159 km ao norte de Teresina, por suspeita de aplicar golpes em idosos no município. Segundo informações do titular da Delegacia Regional de Piripiri, o delegado Ricardo Oliveira, o suspeito usava o cartão das vítimas para fazer compras de aparelhos eletrônicos, como celulares e notebooks, nas lojas da cidade.

Homem é preso por suspeita de aplicar golpes em idosos em Piripiri. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)



O jovem entrava em contato com as vítimas por telefone se passando por funcionário de bancos ou operadoras de cartão de crédito. Ao conquistar a confiança dos idosos, o suposto estelionatário informava que outro funcionário iria até as vítimas para trocar o cartão por um novo e aplicava o golpe. "Como no interior os idosos tem o costume de deixar a senha junto com o cartão, ele pegava esse cartão na casa dos idosos e fazia compras no Centro de Piripiri", relata o delegado Ricardo Oliveira.

O suspeito já possui passagem pela Polícia pelo crime de roubo. Com o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o delegado pede que outras vítimas que foram lesadas pelo suspeito compareçam à sede da Delegacia de Piripiri para formalizar a denúncia.

L. D. C. B. foi encaminhado à cadeia pública de Piracuruca e deve ser conduzido ao presídio de Campo Maior nos próximos dias. O suspeito foi indiciado pelo crime de estelionato.





Nathalia Amaral