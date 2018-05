Homem é preso por matar vizinha a pauladas em Campo Maior

Policiais militares do 15º BPM prenderam na tarde deste domingo (06) um homem identificado como Reginaldo Soares dos Santos, 36 anos. Ele é acusado de ter matado uma vizinha a pauladas durante uma discussão ocorrida na madrugada de hoje. Reginaldo foi preso na localidade Jenipapo, na zona Rural do município de Nossa do Senhora de Nazaré.



De acordo com o major Etevaldo Alves, comandante da PM de Campo Maior, tudo começou depois que a vítima, de nome Silvana Maria da Paz Ferreira, chegou de uma festa. Antes de adentrar em casa, ela teria cruzado com o vizinho na porta e os dois teriam começado uma discussão por motivos ainda desconhecidos.

“A informação que temos é que o desentendimento dos dois não é recente e que eles já costumavam brigar com frequência. Quando o prendemos, ele disse que a vítima costumava se referir a ele com palavras de baixo calão e que ele não suportou mais as ofensas. Tudo ainda vai ser devidamente apurado e documentado, porque por mais que houvesse conflitos, nada justifica o que foi feito”, explicou o major Etevaldo.



Reginaldo Soares é acusado de matar uma vizinha a pauladas (Foto: Divulgação PM-PI)

Durante a discussão, Reginaldo apanhou um pedaço de madeira e desferiu um forte golpe contra a cabeça de Silvana, que caiu desacordada. Logo em seguida, ele fugiu do local, mas os vizinhos, que perceberam a movimentação, acionaram a polícia e providenciaram o socorro à vítima. Ela foi encaminhada ainda com vida ao Hospital Regional de Campo Maior, mas pouco depois de dar entrada, acabou morrendo.

O major Etevaldo explicou que, quando a PM recebeu informações do ocorrido e iniciou as buscas, não sabia que se tratava de um caso de feminicídio. “Sabíamos só que a vítima estava com vida e até estávamos lidando com um caso de agressão. Só depois que o hospital comunicou a gravidade do ferimento e seu óbito foi que entendemos que se tratava de um crime letal contra a vida e imediatamente acionamos nosso serviço de inteligência, que localizou pessoas próximas ao Reginaldo e nos informaram com exatidão o local onde ele estaria”, disse.

Reginaldo não ofereceu resistência à prisão e confessou a autoria do crime. Ele foi autuado em flagrante por crime de feminicídio e encaminhado para a Delegacia da Cidade, onde permanece até amanhã, quando será ouvido pelo delegado e transferido para o sistema prisional.

Maria Clara Estrêla