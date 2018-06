Um homem identificado como Antônio da Silva Sousa foi preso em flagrante por equipes da Polícia Civil neste domingo (25) sob a suspeita de ter estuprado uma mulher dentro de um cemitério na cidade de São José do Piauí, localizada a 289 km de Teresina. O crime aconteceu na madrugada de ontem.



Segundo informações do titular da Delegacia de Jaicós, o delegado Miguel Carneiro, a vítima havia saído de casa na companhia do cunhado, diagnosticado com transtornos mentais, para procurar o marido que estava embriagado, quando foi abordada pelo suspeito.

Homem é preso por estuprar mulher em cemitério no interior do Piauí. (Foto: Reprodução)



Em seu depoimento, a mulher relatou que Antônio da Silva Sousa a imobilizou, levando-a para dentro do cemitério. No momento da ação, o cunhado da vítima fugiu do local em busca de ajuda. No entanto, a mulher acabou sendo violentada e brutalmente agredida pelo suspeito.

“Ela conta que ele a estuprou em cima dos túmulos, enquanto estuprava ia revezando os túmulos. Ela está muito lesionada, inclusive com marcas no pescoço e com hematomas no corpo e na cabeça”, relata o delegado, acrescentando que a vítima e o acusado se conheciam, mas não tinham ligação.

Após o crime, a mulher foi internada no Hospital Regional de Picos devido à gravidade dos ferimentos. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Antônio da Silva Sousa está preso na Delegacia de Picos e nega o crime. Segundo ele, a relação sexual foi consentida. Já a vítima foi submetida ao exame de corpo delito que comprovou a conjunção carnal.

Nathalia Amaral