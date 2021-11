Homem é preso por embriaguez e desacato em Floriano

Um homem, de 48 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), acusado de embriaguez ao volante e desobediência. Além disso, o condutor estava com a habilitação cassada, gerando perigo no trânsito. A ação ocorreu na tarde do último sábado (20), na BR-230, em Floriano.

Durante fiscalização de rotina, os policiais abordaram o veículo que era conduzido pelo acusado. Ao receber ordem de parada, o homem empreendeu fuga. Diante do desacato, a equipe realizou o acompanhamento tático e constatou o cometimento de diversas infrações de trânsito por parte do condutor, que, inclusive, forçou ultrapassagem a uma carreta, o que o levou a quase colidir com outra que trafegava no sentido contrário, expondo a risco os demais condutores e os ocupantes de seu próprio veículo.



(Foto: Divulgação/PRF)

Além disso, o homem avançou sinal de parada obrigatória, realizou ultrapassagem em local proibido e transportava suas filhas, de 3 e 6 anos de idade, sem o dispositivo de retenção adequado. Por fim, após adentrar uma estrada vicinal, o veículo colidiu com um barranco. O impacto causou danos que impossibilitaram a caminhonete de continuar a fuga.



O homem que conduzia o veículo apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica tais como odor etílico, olhos vermelhos e agressividade, além disso, ele confirmou ter feito a ingestão de cerveja. Foi oferecido o teste do etilômetro, mas o homem recusou-se a realizá-lo. A embriaguez foi confirmada através do Termo de Constatação de Sinais de embriaguez (Resolução n° 432/13 do CONTRAN).



Diante dessa situação, os policiais conduziram o homem até à Polícia Civil no município de Floriano para os procedimentos necessários



