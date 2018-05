Homem é preso por ejacular em mulher dentro do metrô no Rio

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (9) suspeito de assediar uma mulher dentro de uma composição do metrô, no Centro do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, agentes prenderam um homem de 35 anos, após ele ter ejaculado na perna de uma jovem, de 23.

O crime aconteceu por volta de 9h, quando os dois estavam em pé no metrô cheio que seguia em direção à Zona Sul. A prisão foi feita na estação da Uruguaiana.

De acordo com a delegada da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), no Centro, o acusado já possui outras passagens pelo mesmo crime. Ele foi levado para a Deam, e vai responder pelo crime de posse sexual mediante fraude. Ainda segundo a delegada Debora Rodrigues, a pena prevista é de dois a seis anos de prisão.

O MetrôRio informou que o fato foi notificado aos agentes de segurança da estação, e funcionários da Concessionária acompanharam e prestaram assistência à vítima.

A empresa afirmou ainda que repudia o abuso sexual em todas as suas formas e mantém campanhas informativas e trabalho permanente de vigilância contra abusos e delitos nas dependências do metrô.

G1