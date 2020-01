Homem é preso por desviar energia em pelo menos 4 municípios

O Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) prendeu, nesta terça-feira (28), um homem suspeito de envolvimento com furto de energia em pelo menos quatro municípios, sendo estes Piracuruca, Luís Correia, Esperantina e Parnaíba. A prisão ocorreu em Teresina.

Foto: Divulgação/Greco



De acordo com o delegado Tales Gomes, coordenador do Greco, após prisões em flagrante pelo mesmo crime nos municípios citados, os investigados teriam apontado que o homem, identificado apenas pelas iniciais J. K. F. C. S., seria o responsável por fazer o desvio de energia.

Foto: Divulgação/Greco

"Ele já foi preso três vezes por furto de energia e hoje, quando do cumprimento do mandado de prisão em face de sua pessoa, foram apreendidos medidores da concessionária de energia e detectado um furto de água", informou o delegado ao O Dia.

O suspeito foi preso em flagrante e será indiciado pelos crimes de furto e receptação.

Devido à lei de abuso de autoridade, as imagens do preso e a sua identidade foram preservadas.

O Greco realizará uma coletiva de imprensa às 15h para dar mais informações sobre o caso.

Nathalia Amaral