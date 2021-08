Homem é preso por crime de receptação em Picos

Um homem de 42 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), acusado do crime de Receptação.O suspeito conduzia um veículo que havia sido alugado e não foi devolvido. A abordagem ocorreu na tarde de ontem (15), na BR-316, em Picos.

Durante fiscalização, os policiais verificaram através do sistema SINAL que o veículo era produto de crime. De acordo com a denúncia da empresa de locação de veículos, o carro havia sido alugado no dia 05/04/2021, na cidade de Londrina, Paraná, porém o bem nunca fora devolvido.



(Foto: Divulgação/PRF)

O homem, que é natural de Recife, em Pernambuco, apresentou diversas justificativas sobre a aquisição do bem, entrando em contradição sobre o fato.



Desta forma, os policiais encaminharam o homem e o veículo até à Central de Flagrantes na cidade de Picos, para os procedimentos necessários.



