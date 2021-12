Homem é preso por abusar da enteada de 8 anos; amigos também violentaram a criança

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (20), na região da Santa Maria da Codipi, zona Norte de Teresina, suspeito de ter abusado sexualmente da própria enteada de apenas oito anos. Segundo informações do delegado Odilo Sena, titular do 13º Distrito Policial, vizinhos também denunciaram à polícia que a criança teria sido violentada por amigos do padrasto.



De acordo com o delegado, a mãe e a criança eram constantemente agredidas pelo homem. A menina chegou à delegacia com uma marca de soco no olho. “Ele era muito agressivo. Elas chegaram em um estado deplorável, maltrapilhas, lesionadas. As duas estavam com fome e a senhora estava extremamente aterrorizada, mal conseguia falar por medo dele, mesmo ele estando preso”, relata o delegado.

Delegado Odilo Sena. (Foto: Arquivo O Dia)

Vizinhos que presenciaram as agressões acionaram o Conselho Tutelar da região, que, por sua vez, acionou a Polícia Militar. De acordo com o delegado, houve um princípio de tumulto e os populares tentaram linchar o homem, que foi preso. Para o delegado, além da violência física, a violência psicológica a qual era submetida impedia a mãe de denunciar o acusado. Os dois mantinham um relacionamento há dois anos.

“Ela não tinha a menor força, ela simplesmente apanhava. Tem situação que a mãe esconde para proteger o marido, mas nesse caso não. Ela não tinha a menor condição psicológica. Não sou psicólogo e nem psiquiatra, mas a gente tem vivência e tem ideia do que é sofrimento. De tanta agressão, de tanto terror, ela mal conseguia elaborar um raciocínio logico, ela apenas balbuciava e a gente tentava entender”, lamenta o delegado.

Populares também relataram à polícia que o acusado abusava sexualmente da menina e entregava a criança aos amigos, que seriam usuários de droga. Segundo os relatos, os homens levavam a menina para um local ermo e praticavam os abusos.

Diante dos fatos, o titular do 13º DP decidiu por pedir a prisão preventiva do acusado. Se comprovadas as denúncias, o homem poderá ser indiciado por estupro de vulnerável e violência doméstica no âmbito da Lei Maria da Penha, além de outros crimes.

