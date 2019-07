Homem é preso no Jacinta Andrade por suspeita de tráfico de drogas

Um homem identificado como Francisco Humberto foi preso nesta terça-feira (2) por suspeita de traficar drogas em sua residência, no conjunto habitacional Jacinta Andrade, na zona norte de Teresina.

O suspeito alega que a droga apreendida em seu poder era para consumo próprio. Porém, segundo o delegado Luciano Alcântara, várias pessoas teriam feito denúncias de que estaria havendo tráfico no local, informação que foi confirmada durante investigação realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre).

"Uma equipe de investigação deslocou-se até a região, fez os levantamentos e, verificando os indícios de tráfico de drogas, foi pedido à Justiça um mandado de busca e apreensão. Esse mandado foi expedido e, na manhã de hoje, conseguimos a informação de que ele estaria traficando. E, ao entrar na residência com o mandado de buscas, a equipe comandada pelo delegado Marcelo Dias encontrou no armário da sala aproximadamente dez pacotinhos com maconha e alguns apetrechos típicos do tráfico, como o material usado pra embalar a droga, além de dinheiro trocado", detalha Luciano Alcântara.