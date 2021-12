Homem é preso na véspera de Natal no Piauí por não pagar pensão alimentícia

Um homem de 33 anos foi preso na tarde dessa sexta-feira (24), véspera de Natal, na BR 343, no município de Piripiri, devido ao não pagamento de dívidas de pensão alimentícia. Ele era considerado foragido da Justiça do Piauí depois que um mandato de prisão de expedido pela 4ª Vara da Família - Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - em agosto de 2019.

Leia também: Com aumento do fluxo de passageiros, PRF realiza ação na rodoviária de Teresina

A prisão foi realizada por Policiais Rodoviários Federais que abordaram o veículo que o homem trafegava e após consultas nos sistemas identificaram tratava-se de uma pessoas com mandando de prisão em aberto.

Foto: Divulgação / PRF

“O flagrante foi registrado quando o veículo VW/Novo Gol conduzido pelo acusado, foi abordado pelos policiais na BR 343, no município de Piripiri. Durante consulta aos sistemas, foi constatado que o homem possuía em seu desfavor um mandado de prisão expedido em 30/08/2019, na cidade de Teresina”, disse a PRF.

O foragido foi detido e logo em seguida encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Piripiri para os procedimentos legais.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no