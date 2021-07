Homem é preso em flagrante tentando abusar de criança de 9 anos em Teresina

Um homem de 41 anos, cujo nome não foi informado pela polícia, foi preso por volta das 9 horas da manhã desta quarta-feira (16) acusado de abuso sexual. De acordo com a Polícia Militar, ele foi pego tentando tocar nas partes íntimas de uma menina de 9 anos. O caso aconteceu no Residencial Jacinta Andrade, zona Norte de Teresina.

De acordo com a major Elizete, comandante do 13º BPM, a viatura foi acionada via COPOM. “Nos dirigimos até o local, depois de sermos chamados pela mãe da criança, e ao chegarmos lá, conseguimos prender o acusado. Segundo o que nos foi relatado, ele tentou tocar na genitália da menina, o que configura crime tentativa de abuso sexual. Demos voz de prisão e o encaminhamos de imediato à Central de Flagrantes”, relatou a major.



A major Elizete, comandante do 13º BPM, participou da prisão do acusado - Foto: Reprodução

O acusado é cunhado da mãe da criança e negou todas as acusações. Em conversa com o Portalodia.com, o tenente Elivaldo, que conduziu o acusado até a prisão, disse que ele ameaçou inclusive matar a criança, a mãe dela e a tia, com quem tem um relacionamento, caso ela contasse para alguém sobre seu ato.

"São duas casas próximas, ela estava na casa do acusado, onde também mora a tia dela, quando ele tentou abusá-la. Ela, então, correu chorando e procurando pela mãe depois que foi ameaçada por ele. Então ela relatou pra mãe o que tinha acontecido e ela imediatamente acionou a viatura", explicou o tenente. O acusado se encontra recolhido à Central de Flagrantes onde será ouvido pelo delegado plantonista e responderá por crime de tentativa de abuso sexual.

