Homem é preso em quarto de motel com filha de 9 anos da namorada

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na tarde de quinta-feira (3) com uma criança de 9 anos em um quarto de motel, às margens da BR-470, em Indaial, no Vale do Itajaí. O suspeito declarou à polícia que era namorado da mãe da vítima.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima e disse que quando chegou ao quarto, o suspeito estava pronto para tomar banho com a criança. Ele foi levado para delegacia e no depoimento declarou que escondido da namorada seguiu a menina e no caminho da escola a convenceu a ir ao motel.

Motel onde homem foi encontrado com a criança. (Foto: Reprodução/NSCTV)

“Ele era namorado da mãe da criança há um mês e valendo-se dessa proximidade teria abordado a criança quando ela se dirigia para o colégio, e feito uma proposta questionando se ela preferia ir pro colégio ou pra um lugar reservado. No interior do quarto, além do homem de 34 e dessa criança foram utilizados produtos para práticas sexuais”, afirmou o delegado Fábio Osório, que investiga o caso.

O delegado disse ainda que o homem negou que praticaria qualquer tipo de crime com a criança, mas vai aguardar o resultado da perícia para confirmar se houve ou não relação sexual.

Dentro do quarto do motel, foram encontradas uma moto com placas adulteradas e uma porção de cocaína. O suspeito deve responder por tentativa de estupro de vulnerável, por adulteração de veículo e também por posse de droga. A menina está com a mãe e está sendo atendida por psicólogos.

No início da tarde, o criminoso deve passar por uma audiência de custódia no Fórum de Indaial.

Casos como esse, de crimes contra crianças e adolescentes, podem ser denunciados pelo Disque 100.

