Homem é preso em Picos acusado de estuprar menino de 6 anos

Policiais do 4º BPM prenderam na tarde desta quinta-feira (27) um homem de 38 anos acusado de ter estuprado um menino de apenas seis anos de idade na localidade Volta do Morro, próximo ao Povoado Torrões, que fica a 9 Km na zona Rural de Picos. A prisão se deu após recebimento de denúncia pelo COPOM.



De acordo com o major Estanislau Felipe, comandante da PM de Picos, a criança teria relatado aos pais a abordagem e o abuso por parte do acusado e eles acionaram a força policial. Quando chegaram até o povoado Morro Alto, os populares, já tendo conhecimento do assunto, estavam revoltados e foram eles quem guiaram os PMs até a residência do acusado.



Foto: Divulgação/PM

“Lá, o encontramos deitado em uma rede, num estado evidente de embriaguez e ele inclusive confessou o crime quando inquirido sobre a denúncia. Não negou e ainda deu detalhes”, explica o major Felipe. Autuado em flagrante por estupro de vulnerável, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Picos, onde permanece recolhido.

O acusado não teve o nome nem as iniciais informadas pela polícia. Segundo o major Felipe, ele também não tinha nenhuma passagem anterior, embora os populares tenham relatado o costume dele de beber e de apresentar comportamento alterado vez por outra.

O caso será encaminhado para a Delegacia Regional de Picos, que vai apurar. A criança segue na casa dos pais e passará por exames para comprovar o cometimento do crime.

Maria Clara Estrêla