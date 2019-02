Homem é preso em flagrante após troca de tiros na zona Sul

Após troca de tiros em via pública, um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo na zona Sul de Teresina. O suspeito foi identificado como Elessandro Grender de Sousa, de 30 anos. O caso aconteceu no bairro Lourival Parente, nesta terça-feira (5).



De acordo com informações da Polícia Militar, denuncias apontaram que algumas pessoas estavam trocando tiros no meio da rua. Quando a equipe chegou no local, um dos envolvidos entrou em um bar na tentativa de se esconder, mas foi capturado pela polícia.



Arma apreendida. Foto: Divulgação/PM

Com o suspeito foi apreendida uma arma de fogo calibre .38, mais quatro munições sendo que duas já haviam sido deflagradas, um estava picotada e a outra estava intacta. Os outros envolvidos na briga conseguiram fugir e não foram identificados pela polícia.

Elessandro Grender e o material apreendido foram encaminhados para à Central de Flagrantes de Teresina para realização dos procedimentos cabíveis.

Adriana MagalhãesGeici Mello