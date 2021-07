Homem é preso com nível de embriaguez 28 vezes acima do permitido

Um homem de 49 anos que não teve a identidade revelada foi preso neste domingo (11) na BR 343, no município de Piripiri, no Norte do Piauí, ao ser flagrado por Policiais Rodoviários Federais pilotando uma moto com alto nível de embriaguez.

Leia também: Operação Férias Escolares: dobra o número de prisões por dirigir sob efeito de álcool

“Os policiais realizavam fiscalização de rotina quando flagraram o homem conduzindo a motocicleta HONDA/POP 100 sem capacete e sem retrovisores. O homem, que é residente em Piripiri/PI, informou aos policiais que não possuía CNH e apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica”, informou a PRF.

Foto: Divulgação / PRF

Ao realizarem o teste de alcoolemia, foi constatado que o homem estava com índice de 1,15 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, resultado 28 vezes além do índice máximo permitido para se conduzir um veículo.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Piripiri para os procedimentos legais. Ele foi autuado crime de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Compartilhar no

Com informações da PRF

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!