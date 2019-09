Homem é preso com drogas e simulacro de arma de fogo em Teresina

Um homem identificado como Pedro Paulo Vieira, mais conhecido como “Carioca”, foi preso na manhã desta sexta-feira (06) acusado de tráfico de drogas no bairro São Pedro, zona Sul de Teresina. Além dos entorpecentes, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo e apreenderam uma motocicleta de placa clonada.

De acordo com informações do Comandante do 1º BPM, tenente-coronel Lacerda, a prisão aconteceu por volta das 10h, na residência do suspeito. Denúncias anônimas da população auxiliaram o trabalho da polícia na captura. Ainda segundo o comandante, o homem, que não teve a idade revelada, já tinha passagens pela polícia.

Material apreendido pela polícia. Foto: Reprodução Polícia Militar

Em sua posse foram encontrados tabletes de maconha e cocaína, uma motocicleta modelo Fan, um simulacro de arma de fogo de pistola .40, além de R$ 45,00.

A prisão do acusado aconteceu através de uma ação conjunta da Força Tarefa do 1º Batalhão da Polícia Militar do Piauí com o 3° Distrito Policial.

Adriana MagalhãesJorge Machado