Homem é preso com cocaína dentro de tênis em Simplício Mendes

Um homem identificado pelas iniciais M.P.D foi preso nessa segunda-feira (20) no município de Simplício Mendes, no Sul do Piauí, ao ser flagrado com 29 papelotes de cocaína escondidos dentro de um tênis. O suspeito trafegava em um ônibus interestadual que saiu do estado de São Paulo com destino ao Piauí.

Segundo o 14º Batalhão da Polícia Militar, uma guarnição realizava ações no âmbito da Operação Natal Segundo quando abordou o ônibus. Diante da presença dos policiais, um dos passageiros demostrou atitude suspeita.

Foto: Divulgação / PM

“Foi solicitado desse passageiro que apontasse quais eram as suas malas e ao realizar uma busca minuciosa foram encontrados dentro de um tênis 29 papelotes de cocaína”, explicou a Polícia Militar através de nota à imprensa.

Questionado pelos policiais, o homem assumiu a propriedade da droga e justificou que o produto seria para consumo próprio. Ele foi enviado para a Delegacia de Simplício Mendes e foi autuado pelo crime de tráfico de droga.

