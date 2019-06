Homem é preso com 23kg de maconha na divisa do Piauí com Pernambuco

Um homem de 23 anos, natural da cidade de Barbalha, no Ceará, foi preso em flagrante após ter sido encontrado portando cerca de 23kg de maconha. A apreensão foi feita por uma equipe da Força Tática de Paulistana/PI, compostas por policiais militares, que o atuaram pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo informações da Policia Militar, a prisão aconteceu após uma perseguição policial iniciada no Posto Fiscal de Pipocas e finalizada na cidade de Jacobina-PI, na madrugada de sábado (01). O acusado foi abordado enquanto conduzia um carro modelo FIAT STRADA, ano 2014/15, co placa de Petrolina/PE. Ao ser questionado pelos PMs, o homem teria demonstrado imprecisão nas respostas.

O acusado foi levado para sede do 20º BPM em Paulistana para uma verificação minuciosa no veículo e uma consulta de dados. Os policiais encontram o entorpecente depois de uma desmontagem das partes do veículo. Os tabletes de maconha estavam escondidos na lataria, entre a proteção e a caçamba, pesando mais de 23kg.

As informações dão conta que após a constatação do crime pela equipe, o infrator confessou que levaria a droga da cidade de Petrolina para a cidade de Picos, pela quantia de R$ 3.500,00, e a entregaria a um destinatário que estava a sua espera.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o acusado foi conduzido à cidade de Pio IX para a lavratura do flagrante e o material, assim como o veículo apreendido, entregues na DRPC de Paulistana.

Yuri Ribeiro