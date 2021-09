Homem é preso após tentar fugir da PRF no litoral

Um homem foi preso na noite dessa quarta-feira (22) no município de Luís Correia, no litoral do Piauí, após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 343. Ele trafegava em uma motocicleta com restrição de roubo.

“A equipe policial acompanhou o veículo e deu ordem de parada a qual foi descumprida pelo condutor, que empreendeu fuga, gerando perigo aos usuários da rodovia, mas foi alcançado pelos policiais”, informou a PRF através de comunicado.

Foto: Divulgação / PRF

Durante a averiguação, os policiais constataram que a moto foi roubada em janeiro deste ano na cidade de Fortaleza. “Os policiais verificaram que o veículo tinha os elementos de identificação adulterados. Através de consulta aos sistemas, foi possível identificar que o veículo original tinha restrição de Roubo/Furto registrada em Fortaleza em Janeiro de 2021, portanto há nove meses”.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Parnaíba. Ele deverá responder receptação, desobediência, direção perigosa e dirigir veículo automotor, em via pública, sem habilitação, gerando perigo de dano.

Com informações da PRF

