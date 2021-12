Homem é preso após roubar o próprio pai em São Pedro do Piauí

Um homem identificado apenas com as iniciais R.P. do N foi preso nessa terça-feira (30) no município de São Pedro do Piauí, no Sul do estado, após roubar o próprio pai. O acusado foi alvo do cumprimento de um mandado de prisão preventiva pelos crimes de furto qualificado praticado em face de idoso ou vulnerável e ainda descumprimento de decisão judicial.

De acordo com a Polícia Civil, o homem é conhecido na cidade pelos diversos tipos de crimes cometidos e que os roubos contra o próprio pai já aconteceram diversas vezes.

Foto: Divulgação / PC

“O referido nacional é reincidente específico na prática de diversos crimes contra seu pai idoso, além de já ter sido preso por diversos outros crimes, por esta razão, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito”, informou a PC.

O preso foi encaminhado para a Delegacia de São Pedro do Piauí e encaminhado logo em seguida para o sistema prisional do estado.

