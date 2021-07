Homem é preso após provocar acidente envolvendo carro e motocicletas em Teresina

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso na noite dessa sexta-feira (30) após provocar um acidente de trânsito envolvendo o seu carro e duas motocicletas, no bairro Marquês, na Zona Norte de Teresina. Ninguém ficou ferido.



Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo a Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (Ciptran), o homem chegou a reagir à prisão, mas foi contido pelos agentes.

Testemunhas disseram que o motorista invadiu a contra mão e colidiu com o veículo em duas motocicletas. As vítimas conseguiram sair das motos sem ferimentos, que ficaram debaixo do carro.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o condutor alterado, gritando com as gentes e sendo imobilizado. Após o crime, ele foi conduzido à Central de Flagrantes de Teresina. Ele não estava embriagado.

