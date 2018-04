Homem é preso acusado de matar a própria mulher no Dirceu

Um homem identificado como Ezequiel Fernandes de Sousa foi preso na manhã desta segunda-feira (30) acusado de matar a própria companheira durante uma briga ocorrida na última quinta-feira (26) no bairro Dirceu. A vítima, identificada como Aline Silva Ramos, 34 anos, sofreu um traumatismo craniano por conta das agressões e ainda chegou a dar entrada no Hospital do Dirceu, mas não resistiu e morreu no sábado (28). Ela e o acusado estavam juntos há seis meses.

Ezequiel foi preso na Rua 15 de Novembro do bairro Lourival Parente, quando tentava chegar à residência de familiares para buscar abrigo. Em seu depoimento à delegada Luana Alves, do Núcleo de Feminicídio, ele alegou que também foi agredido pela esposa e que os dois mantinham um relacionamento abusivo com o qual ele não queria continuar. "Eles discutiram na quinta e a mãe dele interviu. Nessa discussão, ele disse que agrediu ela, mas não para matar e disse que ela estava armada com uma faca para agredi-lo", relata a delegada.



A mãe do acusado o acompanhou durante todo processo, desde a captura até a apresentação do acusado na Delegacia Geral. Foto: Geici Mello/O Dia

A Polícia Civil foi acionada sobre o caso na Central de Flagrante de Gênero, que recebeu a informação de que uma mulher havia dado entrada na rede de saúde pública com um quadro grave de traumatismo craniano e lesões que indicavam agressão física. Ela havia sido levada ao hospital pelo próprio companheiro, no caso Ezequiel, que saiu logo após entregá-la à equipe médica. As primeiras diligências foram comandadas pela delegada Valéria Cunha, que convocou os familiares da vítima para entender a situação. Foi por meio deles que a polícia ficou sabendo que Aline estava em um relacionamento abusivo e imediatamente após seu óbito a polícia entrou com um pedido de prisão preventiva junto à Justiça.

Foto: Geici Mello/O Dia

O mandado de prisão foi expedido ontem (30) pelo Judiciário e hoje foi dado cumprimento. No momento de sua prisão, Ezequiel não ofereceu nenhuma resistência, mas sempre que questionado sobre o caso, mantém a versão de que agrediu Aline para se defender e que não tinha a intenção de tirar sua vida. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrante de Gênero e de lá deve seguir para o sistema prisional.

Maria Clara Estrêla e Geici Mello