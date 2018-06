Homem é preso acusado de tentar matar a própria irmã em cidade do interior

A Polícia Civil do Piauí cumpriu dois mandados de prisão expedidos pela Justiça nesta sexta-feira (15) na cidade de Currais, a 646 Km de Teresina. Um os mandados era em desfavor de um homem identificado como José Abade Barbosa. Ele é ex-presidiário e acusado de ter tentado matar a própria irmã no último dia 03 de maio. As investigações apontaram que José atirou contra a vítima uma única vez com uma espingarda do tipo bate-bucha e logo depois fugiu do local.



Ele ainda chegou a se apresentar espontaneamente na Delegacia Regional de Bom Jesus, mas depois do prazo para sua prisão em flagrante, o que tornaria necessária a expedição de um mandado por parte da Justiça para que ele permanecesse detido. No entanto, diante do fato de ele já ter tido passagem pelo sistema carcerário e da reincidência, a Delegacia Regional de Curimatá representou por sua prisão preventiva.

Também em Currais, a polícia prendeu outro homem acusado de ter espancado até a morte um bebê de apenas um ano de idade no município de Parnaguá. O crime aconteceu em 2011 e desde então, Alan estava foragido. Segundo a polícia, ele passou os últimos sete anos se escondendo na cidade de Bom Jesus. Ele foi preso em Currais, não ofereceu resistência à abordagem e será encaminhado para a Penitenciária Regional de Bom Jesus, onde aguardará um posicionamento da Justiça.

Maria Clara Estrêla, com informações da Secretaria de Segurança Pública