Homem é preso acusado de arrombar carros na zona sul de Teresina

A Polícia Civil cumpriu nesta terça-feira (10) um mandado de prisão preventiva contra um homem identificado com Erisvaldo Cavalcante Lima, de 33 anos, apontado como um dos maiores arrombadores de veículo em atuação em Teresina. Com ele, foram encontrados pertencentes saqueados das vítimas e controles remotos que seriam usados na prática o crime.

A prisão foi realizada por policiais civis do 12º Distrito Policial nas primeiras horas do dia, na residência do suspeito, localizada na zona Sul de Teresina.





De acordo com delegado Ademar Canabrava, titular do 12º DP, o suspeito preso agia próximo das vítimas.

“Quando você desce do veículo tem que conferir se realmente está fechado na maçaneta. Geralmente os criminosos estão próximo das vítimas e eles seguram a maçaneta da porta e o veículo não trava. Daí eles fazem o furto dentro do veículo e quando terminam os deixam normal. Quando eles (suspeitos) não conseguem por esse método, quebram o vidro e levam tudo que tem dentro”, explicou.

A polícia também trabalha com a hipótese de os suspeitos usarem um aparelho conhecido como “Chapolin” que é utilizado para bloquear travas de veículos. Dessa forma, eles conseguem arrombar diversos carros para saquear bens de valor.

Mandado de prisão contra Erisvaldo Cavalcante Lima. Reprodução: Polícia Civil

O delegado informou ainda que na residência do suspeito foi verificado um furto de energia e que o Grupo de Repressão ao Organizado (Greco) foi acionado. Além disso, há 18 mandados de prisão a serem cumpridos até o final do ano contra outras pessoas que teriam ligação a quadrilha especializada em arrombamento de veículos na capital.





Adriana MagalhãesPâmella Maranhão - Jornal O Dia