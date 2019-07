Homem é perseguido e morto a tiros na zona Sudeste de Teresina

Um homem identificado como Ernane Luís Oliveira Lopes, de 37 anos, foi assassinado na madrugada desta quinta-feira (25) no bairro Dirceu I, na zona Sudeste de Teresina. Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), a vítima foi perseguida pelas ruas do bairro e morta por uma pessoa em uma motocicleta.

De acordo com o delegado Jarbas Lima, testemunhas relataram à Polícia que os suspeitos chegaram a disparar cinco tiros contra Ernane Luís, mas até o momento não se sabe ao certo quantos disparos o atingiram. O corpo deverá ser periciado pelo Instituto de Medicina Legal para determinar a região dos disparos.

Delegado Jarbas Lima, titular do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). (Foto: Jailson Soares/O Dia)



A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Segundo a Polícia Civil, Ernane Luís possuía diversas passagens pela polícia por diversos crimes.

Até o momento o DHPP não tem informações sobre a motivação do homicídio ou a identificação do autor dos disparos.





Nathalia Amaral