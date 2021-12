Homem é morto durante troca de tiros com a PM em Buriti dos Lopes

Um homem identificado como Rodrigo Ivis de Amorim morreu durante uma troca de tiros com a Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (27) em Buriti dos Lopes, no Norte do Piauí.



De acordo com a PM, o caso aconteceu por volta das 5h na Avenida Luís Gualberto de Sousa, no Centro do município. Os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de perturbação de sossego envolvendo duas mulheres e três homens que estavam ingerindo bebida alcoólicaem um posto de combustível, quando começou a confusão.

Foto: Arquivo/ODIA

Segundo o registro da ocorrência, ao determinar que desligassem o som de um veículo no posto, o homem sacou uma pistola calibre 380 e apontou para os policiais militares, que atiraram contra ele. Rodrigo morreu no local. A Força Tática de Parnaíba foi acionada e isolou a área.

Um vídeo que circula nas redes sociais, logo depois dos disparos, mostra uma mulher que supostamente seria esposa de Rodrigo. Na gravação, ela acusa os policias pela morte do companheiro.

Com Rodrigo, a polícia apreendeu a arma, munições, substâncias análogas à maconha e dinheiro. O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado para remover o corpo. A Polícia Civil vai investigar o caso.

