Homem é morto com golpes de foice no interior do Piauí

Um desentendimento entre amigos terminou com um morto, na noite desta segunda-feira (15), na localidade de Serra do Tanque, zona Rural do município de Picos, região Sul do Piauí. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima e o suspeito eram amigos e haviam cumprido pena juntos no sistema prisional do estado.

De acordo com o tenente Gomes Santana, após cumprirem a pena, a vítima convidou o suspeito para morar na localidade há cerca de um ano. Os dois trabalhavam juntos na lavoura até que no último domingo tiveram um desentendimento. "Segundo os próprios familiares, eles começaram a se desentender ainda no domingo e ontem haviam subido a serra para beberem juntos e o acusado veio a matar a vítima no local", relata.

A vítima, identificada como Eufrásio João Alves, foi atingida com diversos golpes na região da cabeça e no pescoço e veio a óbito ainda no local do crime. Após a ação criminosa, o suspeito, conhecido apenas como Chico, se evadiu do local na moto do enteado e não foi localizado até o momento.

A perícia da Polícia Civil esteve na localidade na manhã desta quinta-feira (16) colhendo as primeiras informações sobre o crime. No local, foram encontradas uma arma, uma faca e uma foice. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao IML de Picos para realização dos exames cadavéricos.





Nathalia Amaral