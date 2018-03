Homem é assassinado após briga motivada por roubo de vaca na zona Sul

Um homem identificado apenas como Valter, com idade aproximada de 49 anos, foi morto no final da manhã desta sexta-feira (23) após ser atingido por diversos disparos de arma de fogo. O homicídio aconteceu por volta das 11h30, no bairro Areias, região do grande Promorar, zona Sul de Teresina.



Segundo o coordenador de Policiamento da Zona Sul, capitão Gerson Santana, a suspeita é de que o homem tenha sido vítima de uma rixa envolvendo um roubo de uma vaca. “Ele tem um sítio aqui próximo e, segundo a esposa dele, alguns dias atrás houve um roubo de uma vaca e ele denunciou a pessoa para a Polícia. Então a família suspeita que essa pessoa cometeu o assassinato”, afirma o comandante.

De acordo com a família de Valter, a vítima havia entrado com uma ação na Justiça para pedir ressarcimento pelo roubo do animal. Até o momento não há confirmação sobre a identidade da pessoa suspeita de ser autora do crime.

Equipes da Delegacia de Homicídios estão no local colhendo informações sobre o assassinato. O IML também se encontra no local para recolher o corpo.

Nathalia Amaral