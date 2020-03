Homem é morto a tiros no bairro Parque Piauí em Timon

Um homem identificado como Carlos Roberto Ribeiro de Araújo, de 43 anos, foi morto a tiros no bairro Parque Piauí, na manhã desta segunda-feira (02), em Timon. A vítima possuía passagens pela polícia.



Foto: Reprodução Rede Social.

De acordo com o delegado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Timon, Joelson Carvalho, a polícia ainda trabalha para obter informações da motivação do crime.

“Estamos fazendo um levantamento para obter informações da motivação do crime. Não podemos afirmar que foi briga entre facções criminosas, e, que o rapaz executado era membro de fação, pois ainda estamos investigando”, conta.

Segundo a polícia, agentes do DHPP estavam levantando informações de um outro homicídio realizado no final de semana na região quando foram acionados. A polícia já conversou com moradores e agora vai atrás de câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos do crime.

Carlos Roberto tinha passagens pela polícia e cumpriu recentemente a pena em um presídio de Timon. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Médico Legal (IML) da região.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia