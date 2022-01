Homem é morto a tiros em Parnaíba; terceiro homicídio em 24 horas

Um homem identificado apenas comoFrancisco Gustavo Pereira Costa, de 26 anos, foi morto a tiros no bairro Baixa da Carnaúba, na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí. O crime aconteceu por volta das 16 horas deste domingo (09). Este é o terceiro homicídio na região do litoral em menos de 24 horas. As outras duas mortes foram registradas na cidade de Cajueiro da Praia.



De acordo com o coronel Erisvaldo Viana, comandante do 2° BPM, testemunhas informaram que a vítima foi surpreendida por três homens encapuzados que estavam em um automóvel preto. Francisco Gustavo foi atingido por vários disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito ainda no local do crime.

Até o momento a polícia não tem informações sobre a motivação do crime ou a identidade dos envolvidos. O IML foi acionado para fazer a remoção do corpo. A Delegacia de Homicídios, Tráfico e Latrocínios (DHTL) de Parnaíba ficará a cargo das investigações.

Outros homicídios

O primeiro homicídio na região ocorreu por volta das 18h do último sábado (08), em Barra Grande, no município de Cajueiro da Praia, litoral do Piauí.

Um homem identificado como Roberval Félix da Silva, de 28 anos, foi executado com, pelo menos, 15 tiros em frente à sua residência.

Já o segundo crime foi registrado durante a manhã do domingo, também no município de Cajueiro da Praia. Um homem identificado apenas com “João Lá de Casa”, de 44 anos, também foi alvo de disparos de arma de fogo.

