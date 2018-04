Um homem identificado como Antônio Kennedy Vieira de Almeida, de 31 anos, foi morto ao ser atingido por disparos de arma de fogo em frente à Escola Municipal José Neves, na cidade de Campo Maior, localizada a 84,3 km de Teresina. O autor do crime foi reconhecido por familiares da vítima, mas ainda não foi encontrado pela Polícia.

Segundo informações da Polícia Militar, a viatura foi acionada por volta de 4 horas da manhã deste sábado (28) por populares que informavam sobre um homicídio no bairro Cariri. Ao chegarem ao local, os policiais militares se depararam com o corpo da vítima já sem vida.

Homem é morto a tiros em frente à escola em Campo Maior. (Foto: Divulgação/PM)



De acordo com relatos de familiares à PM, a vítima teria sido morta por um homem identificado como "Bruno Tatuagem" e a motivação teria sido um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

Até o momento não se sabe o paradeiro do autor do crime. Guarnições da Polícia Militar estão em diligências pelo município em busca do suspeito. O crime deverá ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Campo Maior.

Nathalia Amaral