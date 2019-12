Homem é morto a tiros dentro de bar na cidade de Altos

A noite de Natal foi marcada por um episódio de violência na cidade de Altos, a 40 Km de Teresina, onde um homem de 31 anos foi assassinado a tiros. A vítima foi identificada como sendo Francisco Edivaldo Barbosa. Ele foi alvejado quando estava dentro de um bar.





Foto ilustrativa: O Dia

De acordo com a PM de Altos, Francisco estaria jogando cartas com alguns conhecidos no momento em que o suspeito entrou no bar e efetuou os disparos. Ele foi atingido por pelo menos quatro tiros. A polícia ainda não possui a identificação do suspeito nem o que teria motivado o crime, mas a principal hipótese levantada é de que o ocorrido tenha se tratado de uma execução.

O corpo de Francisco foi removido pelo IML e o caso foi encaminhado para o 14º Distrito Policial de Altos, que vai proceder com a investigação. Ninguém foi preso até o momento.

Maria Clara Estrêla